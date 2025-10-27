Public Sénat
Le direct
Documentaire

Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande

En 2016, Rama X est devenu le nouveau roi de Thaïlande. Après son couronnement, ce nouveau souverain extravagant et colérique a répudié des membres de sa famille, nommé son chien maréchal des armées, fait assassiner des opposants et choisi de diriger son royaume depuis sa résidence bavaroise. Son règne erratique et souvent criminel a des répercuss...

Publié le

Réalisateur

Anne Simoneau

Thématique

Société

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/08/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés