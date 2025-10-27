Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande

En 2016, Rama X est devenu le nouveau roi de Thaïlande. Après son couronnement, ce nouveau souverain extravagant et colérique a répudié des membres de sa famille, nommé son chien maréchal des armées, fait assassiner des opposants et choisi de diriger son royaume depuis sa résidence bavaroise. Son règne erratique et souvent criminel a des répercuss... ions sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, une région qui joue un rôle essentiel dans l'agenda géopolitique de la Chine et des États-Unis.

