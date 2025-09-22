Public Sénat
Rideau de fer, l'occupation soviétique 1/3 - La main de Moscou

En février 1945, quelques mois avant la fin de la guerre, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS se réunissent à Yalta afin de s'accorder sur le futur de l'Europe. Staline, en position de force grâce à ses succès militaires, rassure les dirigeants occidentaux en s'engageant à organiser des élections démocratiques dans les territoires libérés pa...

Publié le

Réalisateur

Tania Rakhmanova

Thématique

Société

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/12/2025

