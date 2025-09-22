Rideau de fer, l'occupation soviétique 1/3 - La main de Moscou

En février 1945, quelques mois avant la fin de la guerre, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS se réunissent à Yalta afin de s'accorder sur le futur de l'Europe. Staline, en position de force grâce à ses succès militaires, rassure les dirigeants occidentaux en s'engageant à organiser des élections démocratiques dans les territoires libérés pa... r l'Armée rouge. En réalité, il va profiter du chaos ambiant pour étendre sa toile... Alors que plus de 30 millions de personnes - Allemands expulsés, prisonniers de guerre, rescapés des camps, civils fuyant déjà les persécutions soviétiques... - errent sur un continent en ruine, et que les populations sont occupées à reconstruire et à survivre, Moscou manoeuvre, dans ces années d'après-guerre, pour placer ses fidèles à la tête des gouvernements polonais, est-allemand, tchécoslovaque ou hongrois. Se servant partout où il le peut, le Kremlin réquisitionne en même temps les industries de ces pays déjà sous influence : machines, blé, charbon mais aussi uranium nécessaire à la fabrication de la bombe atomique sont confisqués. Glorifiée par la propagande, l'idéologie communiste s'impose à tous les esprits, tandis que les arrestations arbitraires se multiplient. Bientôt, des clôtures se dressent entre l'empire de Staline et le reste du monde : le rideau de fer s'est abattu sur l'Europe.

