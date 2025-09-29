Public Sénat
Rideau de fer, l'occupation soviétique, partie 2 : Le règne de Staline

Partie prenante de cet élan, la femme travailleuse - qui n'est l'égale de l'homme que dans l'espace public - incarne la réussite du modèle soviétique. Si l'Armée rouge s'est désormais retirée en URSS, le Kremlin continue de superviser les régimes voisins. Il ordonne la persécution du clergé et la surveillance étroite des croyants. La jeunesse, em...

Publié le

Réalisateur

Tania Rakhmanova

Thématique

Société

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/12/2025

