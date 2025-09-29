Rideau de fer, l'occupation soviétique, partie 2 : Le règne de Staline

Partie prenante de cet élan, la femme travailleuse - qui n'est l'égale de l'homme que dans l'espace public - incarne la réussite du modèle soviétique. Si l'Armée rouge s'est désormais retirée en URSS, le Kremlin continue de superviser les régimes voisins. Il ordonne la persécution du clergé et la surveillance étroite des croyants. La jeunesse, em... brigadée dans les organisations de Pionniers, joue les fers de lance des grandes campagnes politiques. L'une des plus importantes, la collectivisation, oblige les paysans à se séparer de leurs terres ou à subir des confiscations. Alors que les rescapés de l'Holocauste ont cru un temps pouvoir vivre en sécurité derrière le rideau de fer, ils deviennent la cible de la terreur stalinienne. En novembre 1952, à Prague, lors d'un simulacre de procès, quatorze hauts dirigeants communistes, juifs pour la plupart, sont jugés pour des crimes fabriqués de toutes pièces, et condamnés à mort pour onze d'entre eux. Les populations du bloc de l'Est se préparent à des purges impitoyables. Mais le 5 mars 1953, le "Petit Père des peuples" meurt, déclenchant une immense vague d'espoir.

