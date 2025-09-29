Rideau de fer, l'occupation soviétique, partie 3 : Le temps des révoltes

Comment l'URSS a-t-elle imposé son modèle en Europe centrale et orientale ? Dernier volet : la disparition de Staline ouvre une ère de contestation inédite dans les "démocraties populaires". En juin 1953, des ouvriers du bâtiment en lutte pour leurs salaires arrêtent le travail sur des chantiers de Berlin-Est, et s'attaquent aux symboles du pouvoir au... x côtés de milliers de manifestants. Dépassé, le gouvernement est-allemand en appelle aux Soviétiques pour écraser le soulèvement. L'espoir d'un renouveau vient pourtant de Moscou : en février 1956, au XXe congrès du Parti communiste, Nikita Khrouchtchev dénonce les crimes de son prédécesseur. Une insurrection éclate quelques mois plus tard à Budapest, une fois encore anéantie par les chars soviétiques. La répression terrible qui s'abat sur le pays suscite une émotion et une solidarité immenses dans le reste du bloc de l'Est. Si la surveillance demeure permanente, Moscou relâche un peu son étreinte pour faire oublier ce chapitre. Il est dorénavant permis de voyager dans les autres pays communistes. Des produits occidentaux alimentent les marchés noirs, tandis que les samizdats circulent sous le manteau. À Berlin, les passages à l'Ouest sont autorisés. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à fuir l'Allemagne communiste. Le gouvernement est-allemand trouve alors une solution radicale : dans la nuit du 12 au 13 août 1961, une barrière séparant les deux parties de la ville est construite, le mur de Berlin.

