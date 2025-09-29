Public Sénat
Rideau de fer, l'occupation soviétique, partie 3 : Le temps des révoltes

Comment l'URSS a-t-elle imposé son modèle en Europe centrale et orientale ? Dernier volet : la disparition de Staline ouvre une ère de contestation inédite dans les "démocraties populaires". En juin 1953, des ouvriers du bâtiment en lutte pour leurs salaires arrêtent le travail sur des chantiers de Berlin-Est, et s'attaquent aux symboles du pouvoir au...

Publié le

Réalisateur

Tania Rakhmanova

Thématique

Société

Durée

54mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/12/2025

