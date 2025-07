Royaume-Uni, du Brexit au Bregret

Le 23 juin 2016, pour la première fois de l'histoire, un pays décide de quitter l'Union européenne. Mais huit ans après, aucune des promesses du Brexit n'a été tenue. Confrontés à une profonde crise économique et sociale, les Britanniques sont nombreux à être passés du Brexit au « Bregret », nouveau néologisme mélangeant les mots « Brexit »... et « Regret ». Une sombre colère traverse la société, toutes générations confondues, aussi bien chez ceux qui ont voté pour le Brexit que chez ceux qui ont voté pour rester dans l'Union européenne. Six ans après avoir réalisé un premier film sur le Brexit, le réalisateur franco-britannique Thomas Johnson et le correspondant à Londres du journal Le Monde Eric Albert mènent l'enquête pour comprendre les raisons de ce profond séisme. Ils sont partis à la rencontre des acteurs et des témoins de ce bouleversement politique : l'ancien premier ministre Tony Blair ; des pontes du Parti conservateur ; Michel Barnier, le négociateur européen en chef du Brexit ; Rachel, la soeur de Boris Johnson, et Stanley, son père, devenu français après le Brexit ; ou encore Andy Wigmore, l'architecte de la campagne mensongère de Nigel Farage, le leader de la droite extrême.

