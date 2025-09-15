Documentaire
Sacrée Sécu
Le monde entier nous l'envie, elle est le symbole d'une France solidaire, une fierté nationale, presque une idole ! La Sécurité Sociale fête ses 80 ans. Mais à l'heure où les comptes publics affichent un déficit abyssal, à l'heure où la pyramide des âges s'inverse, son avenir et son financement posent question. Comment pérenniser le joyau sans lui... faire perdre son éclat ? Peut-on toucher à l'intouchable ? « Sacrée Sécu » lève le voile sur l'histoire, les légendes et les tabous qui entourent un modèle unique au monde.
