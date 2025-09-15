Public Sénat
Sacrée Sécu

Le monde entier nous l'envie, elle est le symbole d'une France solidaire, une fierté nationale, presque une idole ! La Sécurité Sociale fête ses 80 ans. Mais à l'heure où les comptes publics affichent un déficit abyssal, à l'heure où la pyramide des âges s'inverse, son avenir et son financement posent question. Comment pérenniser le joyau sans lui...

Rebecca Fitoussi, Adrien Benoliel

Société

51mn

Jusqu'au 27/09/2028

