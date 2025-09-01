Public Sénat
Le direct
Documentaire

Solidarnosc, la première brèche

Réunissant dix millions de Polonais, ouvriers, paysans, intellectuels et porté par le futur prix Nobel de la paix Lech Walesa, Solidarnosc a été un véritable séisme mondial. Pendant ses 16 mois d'existence légale, le premier syndicat libre du monde communiste a tenu l'opinion publique en haleine et a mobilisé les acteurs politiques internationaux à ...

Publié le

Réalisateur

Barbara Necek

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/11/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés