Documentaire
Sous nos yeux
Entre 1939 et 1945, quelques Normands passionnés de cinéma ont filmé leur quotidien avec les rares caméras qui existaient à l'époque. Six années durant, ils ont capturé les heures les plus sombres de l'histoire. Ils l'ont fait sans savoir que la Normandie allait devenir la région symbole et martyre de la liberté. Ils l'ont fait parfois au péril de... leur vie puisque filmer sous l'Occupation était interdit. Leurs images rescapées, longtemps dormantes dans les archives familiales, racontent l'épreuve de la guerre, depuis la Mobilisation jusqu'à la Reconstruction. Depuis leurs fenêtres, dans le chaos des ruines ou au coeur d'une foule en liesse, ces témoins ont filmé les pénuries, les restrictions, la débrouille mais aussi les scènes de vie anodines et familiales, les instants de joie et d'espoir. Exclusivement à partir de dizaines d'heures de rush exceptionnels, ce documentaire propose un récit inédit de la guerre, du point de vue des civils, en contre-champ des films officiels. Sous nos yeux, la petite chronique de ces vies anonymes s'entremêle à la chronologie tragique de notre histoire.
Tour de France, une passion française
