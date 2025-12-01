Public Sénat
Sous nos yeux

Entre 1939 et 1945, quelques Normands passionnés de cinéma ont filmé leur quotidien avec les rares caméras qui existaient à l'époque. Six années durant, ils ont capturé les heures les plus sombres de l'histoire. Ils l'ont fait sans savoir que la Normandie allait devenir la région symbole et martyre de la liberté. Ils l'ont fait parfois au péril de...

Stéphane Miquel

Société

52mn

Jusqu'au 04/03/2026

