Souviens-toi : vivre avec la maladie d'Alzheimer
Documentaire
En France, on compte plus d'un million de personnes atteintes d'Alzheimer et ce chiffre pourrait doubler d'ici 2050, en raison du vieillissement de la population. Il n'existe à ce jour aucun traitement pour guérir cette pathologie, seulement des moyens pour préserver le plus longtemps possible les capacités cognitives, motrices et sensorielles des patien... ts. A travers les témoignages de quatre familles, ce documentaire tente de comprendre et d'expliquer ce que traversent les malades en les accompagnant dans ce long voyage de l'oubli, qu'ils n'ont malheureusement pas choisi. En parallèle, le film met la lumière sur ces aidants, héros du quotidien, qui n'abandonnent jamais leurs proches, quitte à s'oublier eux-mêmes.
