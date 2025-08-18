Public Sénat
Documentaire

Souviens-toi : vivre avec la maladie d'Alzheimer

En France, on compte plus d'un million de personnes atteintes d'Alzheimer et ce chiffre pourrait doubler d'ici 2050, en raison du vieillissement de la population. Il n'existe à ce jour aucun traitement pour guérir cette pathologie, seulement des moyens pour préserver le plus longtemps possible les capacités cognitives, motrices et sensorielles des patien...

Publié le

Réalisateur

Charlotte Marie

Thématique

Société

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/09/2026

