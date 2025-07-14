Public Sénat
Taïwan : épisode 1

Balade gourmande dans les ruelles de Taipei avec une cheffe pâtissière formée en France. Visite d'un lieu culturel unique, la librairie Le Pigeonnier, point de rencontre entre francophones et francophiles. À Keelung, au nord de Taïwan, retour sur un chapitre méconnu de l'histoire, la présence tricolore durant la guerre franco-chinoise.

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Ivan Kabacoff

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/08/2025

