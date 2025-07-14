Public Sénat
Documentaire

Taïwan : épisode 2

Découverte des trésors culturels et naturels de Taïwan, comme l'archipel de Penghu, un joyau préservé lié au monde francophone. Sur l'île de Wang'an, rencontre avec le dessinateur et illustrateur Florent Chavouet, lauréat Villa Formose 2024 (nouvelles écritures). Le voyage se termine à Kaohsiung, métropole portuaire où modernité et tradition s'e...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Ivan Kabacoff

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/08/2025

