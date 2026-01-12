Toilettes sans tabou

Nos toilettes n'ont quasiment pas évolué depuis la création des water-closets : les cabinets à eaux au XVIIIe siècle. Pourtant, l'enjeu est aujourd'hui de taille. Les pays riches gaspillent l'eau à chaque vidange de la cuvette, les pays pauvres, eux, manquent cruellement de lieux d'aisances. En un an, à l'échelle de la planète, nous produisons plus ... de 720 millions de tonnes d'excréments solides et 570 millions de litres d'urine. Le traitement de nos déjections est donc un problème environnemental d'importance majeur. Depuis quelques années des appels renouvelés ont été lancés par la fondation Bill & Melinda Gates pour inventer les toilettes du futur mais surtout apporter des solutions d'assainissement durables aux 2,3 milliards de personnes qui manquent d'eau et n'ont pas accès à des sanitaires décents. Quelles seront les toilettes du futur ? Mêlant humour et rigueur scientifique, ce documentaire lève le voile sur ce tabou éternel et nous emmène aux quatre coins de la planète pour découvrir ce que le futur réserve aux toilettes.

