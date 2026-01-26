Public Sénat
Le direct
Documentaire

Très chère électricité

Fin 2022. Pour la première fois depuis quarante ans, la France est contrainte d'importer de l'électricité. Les Français voient soudain leur facture flamber. Victime des défaillances d'un parc nucléaire vieillissant, d'un développement trop timoré des énergies renouvelables, d'un marché européen mal conçu et de multiples cafouillages politiques, E...

Publié le

Réalisateur

Olivier Toscer

Thématique

Société

Durée

1h16mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés