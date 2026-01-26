Documentaire
Très chère électricité
Fin 2022. Pour la première fois depuis quarante ans, la France est contrainte d'importer de l'électricité. Les Français voient soudain leur facture flamber. Victime des défaillances d'un parc nucléaire vieillissant, d'un développement trop timoré des énergies renouvelables, d'un marché européen mal conçu et de multiples cafouillages politiques, E... DF, fleuron industriel symbole de la reconstruction d'après-guerre et des Trente Glorieuses, est déstabilisé. Se retrouvent simultanément questionnées : la souveraineté et l'indépendance du pays, l'équilibre économique des entreprises hexagonales et le pouvoir d'achat des Français. De cet électrochoc naît une prise de conscience collective : comment à l'avenir relever les grands défis d'une électricité décarbonée, abondante et bon marché ?
La grande histoire de la Bretagne
