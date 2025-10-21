Le documentaire "Trop chaud pour travailler" se penche sur les enjeux sanitaires, économiques et environnementaux d'un phénomène encore trop peu médiatisé, le 'stress thermique'. Pourtant, il est déjà responsable de milliers de morts chaque année à travers le monde. Ouvriers dans le bâtiment au Qatar, salariés agricoles au Salvador ou encore livre... urs UPS multipliant les livraisons dans des camions non climatisés ... partout dans le monde, la chaleur tue. Et le changement climatique, avec ses épisodes de canicule à répétition, est devenu en l'espace de quelques années une véritable menace pour la santé de ces millions de travailleurs soumis à des cadences infernales. C'est justement sur le cas de ces ouvriers de "première ligne" que se penche ce documentaire. Avec cette question à la clef : pourra-t-on continuer à travailler, à maintenir la productivité, dans un monde encore plus chaud ?

