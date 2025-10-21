Public Sénat
Trop chaud pour travailler

Le documentaire "Trop chaud pour travailler" se penche sur les enjeux sanitaires, économiques et environnementaux d'un phénomène encore trop peu médiatisé, le 'stress thermique'. Pourtant, il est déjà responsable de milliers de morts chaque année à travers le monde. Ouvriers dans le bâtiment au Qatar, salariés agricoles au Salvador ou encore livre...

Mikaël Lefrançois, Camille Robert

Société

54mn

Jusqu'au 23/12/2025

