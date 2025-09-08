Public Sénat
Documentaire

Un psy dans la cité

La santé mentale des jeunes des quartiers en zone prioritaire est un sujet crucial se résumant en un constat simple : là où il y a urgence, il n'y a ni personnel soignant, ni consultations. Face à ce désert médical, le docteur Makasso, ( psychologue, Ethno-psychologue clinicien et Docteur en psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse) a la...

Publié le

Réalisateurs

Yann Elliam, Ben Mvouama

Thématique

Société

Durée

1h0mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/01/2026

