Documentaire
Un psy dans la cité
La santé mentale des jeunes des quartiers en zone prioritaire est un sujet crucial se résumant en un constat simple : là où il y a urgence, il n'y a ni personnel soignant, ni consultations. Face à ce désert médical, le docteur Makasso, ( psychologue, Ethno-psychologue clinicien et Docteur en psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse) a la... ncé avec l'association Audeo à Étampes, Etréchy et Dourdan un dispositif innovant et engagé : un psy dans la cité. Le documentaire Un psy dans ma cité, est une plongée dans le quotidien de celles et de ceux qui font vivre le dispositif : le docteur Makasso, les psychologues stagiaires, les jeunes patients et leurs parents ainsi que les anciens patients. En montrant les résultats positifs de ces consultations et l'importance d'un dispositif tel qu'un psy dans la cité, nous montrerons les actions positives menées au quotidien pour répondre aux besoins d'une jeunesse oubliée
Javier Milei, le président à la tronçonneuse
Documentaire
Solidarnosc, la première brèche
Documentaire
Documentaire
