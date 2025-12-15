Public Sénat
Le direct
Documentaire

White Power : au coeur de l'extrême droite

Dans le sillage des succès électoraux des partis politiques d'extrême-droite européens, des groupuscules violents, adeptes d'un white power - le pouvoir aux Blancs - s'internationalisent. En un voyage à travers trois pays, l'Allemagne, la Belgique et la France, le documentaire dévoile comment partis politiques d'extrême-droite et groupuscules violents...

Publié le

Réalisateur

Christophe Cotteret

Thématique

Société

Durée

1h20mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés