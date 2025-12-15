Documentaire
White Power : au coeur de l'extrême droite
Dans le sillage des succès électoraux des partis politiques d'extrême-droite européens, des groupuscules violents, adeptes d'un white power - le pouvoir aux Blancs - s'internationalisent. En un voyage à travers trois pays, l'Allemagne, la Belgique et la France, le documentaire dévoile comment partis politiques d'extrême-droite et groupuscules violents... partagent une même idéologie : la lutte contre un grand remplacement supposé de la population blanche. Et un même projet : la remigration des populations d'origine étrangères.
Femmes sans domicile fixe, fragments de vies
