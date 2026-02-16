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Féminicides : pourquoi toujours plus de femmes tuées ?

Dans ce nouveau numéro de Droit de Suite, Public Sénat s'est installé au coeur de la Maison des femmes de Saint-Denis (93) qui accueille, depuis 10 ans, les femmes victimes de violences. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Les chiffres des féminicides sont à la hausse, le constat est très inquiétant. Et pour...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Wendy Bouchard

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/03/2029

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