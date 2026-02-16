Féminicides : pourquoi toujours plus de femmes tuées ?

Dans ce nouveau numéro de Droit de Suite, Public Sénat s'est installé au coeur de la Maison des femmes de Saint-Denis (93) qui accueille, depuis 10 ans, les femmes victimes de violences. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Les chiffres des féminicides sont à la hausse, le constat est très inquiétant. Et pour... tant, les progrès sont là depuis le déclenchement du mouvement #MeToo et le Grenelle des violences conjugales en 2019. De très nombreuses lois ont permis la mise en place des téléphones "grave danger", des bracelets "anti-rapprochement", la formation des policiers et des gendarmes s'améliore... Entre reportages et témoignages poignants, Wendy Bouchard reçoit de nombreuses actrices de la lutte contre les violences conjugales, notamment la sénatrice et ex-ministre Laurence Rossignol, pour comprendre pourquoi, malgré cela, toujours plus de femmes sont tuées.

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