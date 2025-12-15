La loi Evin remise en cause par les réseaux sociaux
Le 10 janvier 1991, entrait en vigueur la loi Evin qui encadre la vente et la promotion de l'alcool et du tabac. 35 ans plus tard, la lutte contre le tabac a été un succès ; mais pour l'alcool, c'est une tout autre histoire. Pétition pour pouvoir faire librement la promotion du vin, publicité pour des alcools forts sur les réseaux sociaux, mélanges au... x couleurs attrayantes pour attirer la jeunesse... La loi Evin doit-elle être revue pour s'adapter au XXIème siècle ? Wendy Bouchard se pose la question avec ses invités : médecin addictologue, militant associatif, mais aussi la sénatrice Elisabeth Doineau, qui a travaillé à l'évaluation de cette loi et qui nous reçoit à Laval (Mayenne), dans ce nouveau numéro de Droit de suite.
