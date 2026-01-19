Public Sénat
Droit de suite

Non-cumul des mandats : vraie ou fausse bonne idée ?

En 2014, était adoptée une loi qui a bouleversé le paysage politique français, celle sur le non-cumul des mandats. Entré en vigueur en 2017, ce texte a interdit aux parlementaires d'exercer une fonction exécutive locale : plus de députés-maires ni de sénateurs-maires autorisés au Parlement. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour revenir sur cette r...

Publié le

Invités

Sophie Primas, Dominique Rousseau

Thématique

Politique

Présentateur

Wendy Bouchard

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/02/2029

