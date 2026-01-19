Non-cumul des mandats : vraie ou fausse bonne idée ?

En 2014, était adoptée une loi qui a bouleversé le paysage politique français, celle sur le non-cumul des mandats. Entré en vigueur en 2017, ce texte a interdit aux parlementaires d'exercer une fonction exécutive locale : plus de députés-maires ni de sénateurs-maires autorisés au Parlement. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour revenir sur cette r... éforme. A-t-elle contribué à renouveler le monde politique et à rendre les élus plus exemplaires ? Au contraire, nos élus sont-ils moins ancrés dans la réalité des territoires sans ces mandats locaux ? Dans Droit de suite, Wendy Bouchard reçoit élus, constitutionnaliste et politologue pour faire le bilan de la loi sur le non-cumul des mandats. Sophie Primas, Sénatrice (LR) des Yvelines, ancienne ministre (2024-2025) Dominique Rousseau, Constitutionnaliste, ex-membre de la commission Jospin Guillaume Marrel, Professeur de science politique à l'Université d'Avignon

