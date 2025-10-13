Public Sénat
Le direct
Droit de suite

Parcoursup, 7 ans après : le bilan

Chaque mois, l'émission Droit de suite assure l'évaluation d'une loi ou d'une législation quelques années après son entrée en vigueur. Cette loi est-elle appliquée ? Quelles en sont les conséquences ? A-t-elle résolu les problèmes auxquels elle devait répondre ? Avec l'un (ou plusieurs) des parlementaires qui a travaillé sur cette loi, Public Sé...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Wendy Bouchard

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique