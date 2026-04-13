Que reste-t-il des 35 heures ?

Il y a 25 ans, le gouvernement de Lionel Jospin instaurait l'une des réformes totem de la gauche, les 35 heures. A l'époque, l'objectif est de créer entre 700 000 et 1 million d'emplois grâce au partage du travail, en abaissant la durée légale de 39h à 35h par semaine. Finalement, la loi va permettre la création de seulement 350 000 emplois, sans bai... sse durable du chômage. La droite au pouvoir, notamment Nicolas Sarkozy et son « Travailler plus pour gagner plus », ne va cesser de contourner ce texte, sans jamais oser l'abroger. Alors que reste-t-il aujourd'hui des 35 heures ? Dans Droit de suite, entre reportages, regards d'experts et acteurs de l'époque, Wendy Bouchard fait le bilan des lois Aubry : ont-elles été positives pour notre économie ou ont-elles nui à notre compétitivité ? Ont-elles changé notre rapport au travail ? Et enfin, faut-il remettre le sujet du temps de travail sur la table à l'occasion de la prochaine présidentielle ? Les invités de ce nouvel épisode de Droite de suite : Eric Heyer, économiste à l'OFCE, Frédérique Puissat, sénatrice (LR) de l'Isère et Maryse Dumas, numéro 2 de la CGT lors de la réforme des 35 heures.

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