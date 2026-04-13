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Droit de suite

Que reste-t-il des 35 heures ?

Il y a 25 ans, le gouvernement de Lionel Jospin instaurait l'une des réformes totem de la gauche, les 35 heures. A l'époque, l'objectif est de créer entre 700 000 et 1 million d'emplois grâce au partage du travail, en abaissant la durée légale de 39h à 35h par semaine. Finalement, la loi va permettre la création de seulement 350 000 emplois, sans bai...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Wendy Bouchard

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/04/2029

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