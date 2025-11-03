Public Sénat
Voile à l'école, le bilan de la loi de 2004

Il y a plus de 20 ans, entrait en vigueur la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école, au collège et au lycée. Le texte est aujourd'hui plus communément connu sous le nom de loi sur le voile. Il a été l'aboutissement d'une réflexion menée pendant 6 mois par la commission Stasi, à la suite d'une décennie de flou juridique e...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Wendy Bouchard

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/11/2028

