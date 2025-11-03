Voile à l'école, le bilan de la loi de 2004

Il y a plus de 20 ans, entrait en vigueur la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école, au collège et au lycée. Le texte est aujourd'hui plus communément connu sous le nom de loi sur le voile. Il a été l'aboutissement d'une réflexion menée pendant 6 mois par la commission Stasi, à la suite d'une décennie de flou juridique e... t de polémiques. Quel était alors l'objectif de cette interdiction ? La loi est-elle aujourd'hui correctement appliquée ? Fait-elle encore débat ? Avec le sénateur François-Noël Buffet et le politologue Patrick Weil, en allant à la rencontre de jeunes, de proviseurs et d'enseignants, l'émission Droit de suite, présentée par Wendy Bouchard, fait le bilan de cette loi. L'occasion, plus largement, de s'interroger sur la façon dont la laïcité s'applique dans nos établissements scolaires.

