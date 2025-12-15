Budget 2026 : "Je préférerais le 49.3 aux ordonnances"

Au sommaire de ce nouveau numéro de En Direct du Sénat, l’impasse autour du budget. Sébastien Lecornu doit-il avoir recours au 49.3 ou passer le budget par ordonnances¿? Dans ce contexte, la question se pose du niveau de taxation des plus riches, Éric Lombard, l’ancien ministre de l’Économie a réagi ce matin sur notre antenne. Également à la u... ne cette semaine¿: la lutte contre le narcotrafic avec l’audition au Sénat du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez pour faire le point sur le lancement d’un parquet spécialisé contre la criminalité organisée. Troisième thème cette semaine¿: la colère du monde agricole à cinq semaines du début du salon de l’agriculture. Les syndicats de la profession étaient auditionnés par la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Et enfin, nous écouterons le chercheur Clément Therme sur la situation en Iran, alors que les manifestations contre le pouvoir en place font l’objet d’une répression sanglante.

