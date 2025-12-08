Budget 2026 : "Les socialistes sont des maîtres-chanteurs"

Au programme de ce nouveau numéro de "En Direct du Sénat", la situation politique et l’impasse autour du budget. Le texte revient en commission à l’Assemblée nationale aujourd’hui alors que, sur ce texte, le torchon brûle entre le gouvernement et le Sénat. Également à la une cette semaine, l’opération des forces spéciales au Venezuela... et l’arrestation de Nicolas Maduro. Donald Trump menace désormais de conquérir le Groenland. Quelles doivent être les réponses de la France et de l’Europe ? Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie était reçue cette semaine nous l’écouterons. Troisième titre dans cette émission : les socialistes ont tenté de faire adopter hier une proposition de loi visant à offrir un statut de fonctionnaire aux AESH, ces personnels accompagnant les élèves en situation de handicap. La droite et le centre s’y sont opposés. Et enfin, la délégation aux droits des femmes du Sénat continue ses travaux sur la montée en puissance des réseaux et mouvements masculinistes.

