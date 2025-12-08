Public Sénat
Budget 2026 : "Les socialistes sont des maîtres-chanteurs"

Au programme de ce nouveau numéro de "En Direct du Sénat", la situation politique et l’impasse autour du budget. Le texte revient en commission à l’Assemblée nationale aujourd’hui alors que, sur ce texte, le torchon brûle entre le gouvernement et le Sénat. Également à la une cette semaine, l’opération des forces spéciales au Venezuela...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/01/2027

