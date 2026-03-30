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"Ce n'est pas à TotalEnergies d'organiser le prix de l'essence dans notre pays"

Au programme de cette nouvelle édition de En direct du Sénat : la crise du prix des carburants. Le Premier ministre a demandé mercredi devant les sénateurs, à ce que le groupe TotalEnergies redistribue ses profits. La ministre en charge de l’Energie a de son côté rassuré : il n’y aura pas de pénurie de carburant. La ministre des Armées Catherin...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/04/2027

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