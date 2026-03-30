"Ce n'est pas à TotalEnergies d'organiser le prix de l'essence dans notre pays"

Au programme de cette nouvelle édition de En direct du Sénat : la crise du prix des carburants. Le Premier ministre a demandé mercredi devant les sénateurs, à ce que le groupe TotalEnergies redistribue ses profits. La ministre en charge de l’Energie a de son côté rassuré : il n’y aura pas de pénurie de carburant. La ministre des Armées Catherin... e Vautrin était auditionnée au Sénat sur l’actualisation de la loi de programmation militaire. Ce texte prévoit 36 milliards d’euros de budget supplémentaire pour nos armées d’ici à 2030 afin de faire face aux nouvelles menaces sécuritaires. Le contrôle de l’immigration va être complètement réformé au niveau européen. La France doit adopter avant le 12 juin le Pacte européen sur l’asile et les migrations. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez prévoit de faire adopter ce texte par ordonnances sans débat parlementaire sur le fond. Et enfin, le Sénat a adopté cette semaine le projet de loi-cadre sur les transports. Un texte qui garantit le financement de la modernisation de notre réseau ferroviaire. Il prévoit une taxe sur les bénéfices des gestionnaires des autoroutes.

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