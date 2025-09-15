Emission spéciale : Sébastien Lecornu échappe à la censure

Au programme de cette nouvelle édition “En direct du Sénat”,¿¿¿émission spéciale aujourd’hui après le rejet des motions de censure ce midi à l’Assemblée nationale, Sébastien¿Lecornu échappe de justesse à un vote qui l’aurait contraint à la démission. Nous réécouterons le discours de politique générale prononcé hier au Sénat, p... lace désormais au débat sur le budget qui s’ouvre au Parlement. Et justement qu’y a-t-il dans le projet du gouvernement ? Les ministres de l’Economie et du Budget étaient reçus en commission des Finances hier. Ils ont donné des détails sur leur ambition pour les textes budgétaires.

