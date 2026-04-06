Entrisme islamiste : Corinne Narassiguin dénonce un texte « volontairement non constitutionnel »

A la Une, cette semaine, le Sénat a adopté la proposition de loi de Bruno Retailleau qui vise à lutter contre l'entrisme islamiste en France. Le texte prévoit notamment la création du délit controversé d'atteinte aux principes de la République. Les détails à suivre. Également à la une cette semaine, l'actualisation de la loi de programmation mili... taire en débat¿en séance au Sénat... La ministre des Armées a dû répondre à des critiques sur la stratégie du gouvernement¿! Troisième titre cette semaine¿: Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media, qui gère les droits de la Ligue de football professionnel, était auditionné au Sénat hier matin, sur fond de soupçons de conflits d'intérêt au sein du football français.

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