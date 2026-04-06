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Entrisme islamiste : Corinne Narassiguin dénonce un texte « volontairement non constitutionnel »

A la Une, cette semaine, le Sénat a adopté la proposition de loi de Bruno Retailleau qui vise à lutter contre l'entrisme islamiste en France. Le texte prévoit notamment la création du délit controversé d'atteinte aux principes de la République. Les détails à suivre. Également à la une cette semaine, l'actualisation de la loi de programmation mili...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/05/2027

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