Fin de vie : coup de théâtre au Sénat

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", va-t-on vers la fin du marathon budgétaire ? Sébastien Lecornu a tranché : il a enclenché l’utilisation du 49.3, mardi sur le volet recette du Projet de loi de Finances. Un accord de non-censure a été négocié avec les socialistes. Nous entendrons un sénateur PS. Également à la une...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/01/2027

