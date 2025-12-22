Fin de vie : coup de théâtre au Sénat

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", va-t-on vers la fin du marathon budgétaire ? Sébastien Lecornu a tranché : il a enclenché l’utilisation du 49.3, mardi sur le volet recette du Projet de loi de Finances. Un accord de non-censure a été négocié avec les socialistes. Nous entendrons un sénateur PS. Également à la une... cette semaine, le Sénat s'est emparé du débat sur la fin de vie, en séance, cette semaine. Avec un coup de théâtre : une majorité de circonstance a voté contre l’article phare du texte, le vidant de sa substance. Et enfin : le représentant de la marque d’ultra-fast-fashion Shein, était reçu hier au Sénat avec le patron du BHV à Paris. L’occasion de faire le point sur l’implantation dans ce grand magasin de la marque deux mois après l’ouverture du corner Shein.

