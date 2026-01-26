JO d'hiver 2030 : la crise de gouvernance

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", le Sénat dit oui à une réforme constitutionnelle du statut de la Nouvelle Calédonie : c’est une réforme poussée par Emmanuel Macron. Les JO de Milan Cortina sont terminés : cap maintenant sur les JO d’hiver 2030, ils doivent avoir lieu en France mais le comité d’organisation conn... ait de fortes secousses.Les Grands distributeurs s’en mettent ils plein les poches au détriment des consommateurs ? Une commission d’enquête se penche sur la question, le patron du groupe Carrefour était entendu cette semaine au Sénat. Enfin, focus sur la nouvelle stratégie énergétique de la France, la feuille de route a été dévoilée il y a quelques jours par le gouvernement, et elle est très loin de faire consensus : illustration avec ce débat organisé lundi au Sénat.

