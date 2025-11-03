Public Sénat
Le Sénat adopte la partie recettes du budget

Au programme de ce nouveau numéro de "En direct du Sénat", édition spéciale consacrée au vote du budget au Sénat.Les sénateurs examinent depuis une semaine le budget de l’Etat. Ils viennent de voter la première partie de ce projet de loi de Finances. Dans cette émission, nous ferons un point sur ce qui a été voté dans la partie “Recettes” p...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/12/2026

