Le Sénat vote une proposition de loi contre l'exploitation sexuelle en ligne

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", le Sénat qui adopte une proposition de loi pour lutter contre le proxénétisme 2.0 et lutter contre les dérives des plateformes telles que OnlyFans. Également à la une cette semaine, la ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé était reçue au Sénat... ¿: l’occasion de faire le point sur sa feuille de route. Troisième thème cette semaine¿: et la proposition de loi des sénateurs socialistes pour davantage encadrer l’enseignement supérieur privé lucratif. Et enfin, deux tables rondes sur le futur de l’audiovisuel français étaient organisées par la commission culture du Sénat. L’occasion d’évoquer la commission d’enquête des députés sur l’audiovisuel public et la proposition de loi sur la création d’une holding.

