Le Sénat vote une proposition de loi contre l'exploitation sexuelle en ligne

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", le Sénat qui adopte une proposition de loi pour lutter contre le proxénétisme 2.0 et lutter contre les dérives des plateformes telles que OnlyFans. Également à la une cette semaine, la ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé était reçue au Sénat...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/02/2027

