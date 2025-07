Municipales à Paris : "Rachida Dati ne peut pas être la candidate des LR"

Au programme de ce nouveau numéro de "En direct du Sénat", le budget 2026 qui s’annonce compliqué pour le gouvernement qui cherche 40 milliards d’euros. François Bayrou en présentera les grandes lignes la semaine prochaine. Et dans ce contexte, le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a été auditionné par les sénateurs et il... appelle les parlementaires à un effort budgétaire important. Le Sénat a adopté la proposition de loi du sénateur Daniel Grémillet sur l’avenir énergétique de la France. La majorité de droite sénatoriale a souhaité la priorité au nucléaire sur les énergies renouvelables. Un débat tendu sur les éoliennes notamment alors que le Haut Conseil pour le climat dans son dernier rapport, estime que la France ne fait pas assez d’efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les sénateurs ont auditionné le président du Haut conseil pour le Climat. Et puis la suite du bras de fer entre le Sénat et le gouvernement sur la réforme du mode de scrutin des élections municipales à Paris Lyon et Marseille. Le Sénat a rejeté ce texte pour la seconde fois mais le Parlement l'a définitivement adopté.

