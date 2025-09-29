Public Sénat
Non-consentement dans la définition du viol : une évolution historique

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", la suspension de la réforme des retraites. La majorité de la droite et du centre n’en veut pas au Sénat. Le ministre du travail a détaillé la proposition du gouvernement pour suspendre cette réforme. Également à la une cette semaine, Rachida Dati reçue au Sénat mardi, à propos du ...

