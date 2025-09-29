Non-consentement dans la définition du viol : une évolution historique
Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", la suspension de la réforme des retraites. La majorité de la droite et du centre n’en veut pas au Sénat. Le ministre du travail a détaillé la proposition du gouvernement pour suspendre cette réforme. Également à la une cette semaine, Rachida Dati reçue au Sénat mardi, à propos du ... casse au Louvre. Les sénateurs de la commission Culture qui organisaient hier une table-ronde sur la sécurité des musées, avec notamment le nouveau préfet de police de Paris. Et enfin, le Parlement qui adopte définitivement une modification du code pénal et change la définition du viol en y intégrant le consentement. Une évolution majeure¿.
