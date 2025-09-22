Réforme des retraites : suspension ou simple décalage ?

Au programme de ce nouveau numéro de "En direct du Sénat", la ministre des Comptes publics est venue présenter le budget de la Santé des Français ce matin au Sénat. Dans la copie du gouvernement¿: gel des pensions, reste à charge supérieur sur les médicaments et les consultations ou encore contribution patronale rehaussée sur les titres restaurant... et chèques vacances. Également à la une cette semaine, l’audition événement au Sénat de Laurence des Cars, présidente-directrice du Louvre. «¿Notre musée a subi dimanche un choc immense qui nous ébranle tous¿», nous verrons ses explications sur le casse du week-end dernier. Troisième titre cette semaine¿: le Sénat qui adopte en nouvelle lecture le texte dit «¿du statut de l’élu¿», un texte lancé en 2024 pour faciliter la vie des maires, notamment dans les petites communes.

