Sécurité du quotidien : le gouvernement veut "un choc d'autorité"

« En direct du Sénat » est de retour après la pause parlementaire imposée par les élections les municipales. A la une cette semaine : le débat 50-1 sur la guerre au Moyen-Orient qui a eu lieu hier soir au Senat. Le Premier ministre a fait des annonces notamment sur l'achat de munitions et c'était aussi l'occasion de rappeler la position de la Fra... nce dans ce conflit et d'en débattre avec les parlementaires. A la une également, la commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Les travaux se poursuivent avec l'audition des dirigeants de la multinationale Lactalis. Autre sujet au Sénat cette semaine : la sécurité. Avec l'audition par la commission des lois du préfet de police de Paris Patrice Faure. Et enfin, les médias en ligne Brut, Konbini et Loopsider ont été questionnés par les élus de la chambre haute. Les sénateurs veulent identifier les menaces qui pèsent sur l'information en ligne et proposer des pistes pour une meilleure régulation.

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