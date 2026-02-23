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En direct du Sénat

Sécurité du quotidien : le gouvernement veut "un choc d'autorité"

«  En direct du Sénat » est de retour après la pause parlementaire imposée par les élections les municipales. A la une cette semaine : le débat 50-1 sur la guerre au Moyen-Orient qui a eu lieu hier soir au Senat. Le Premier ministre a fait des annonces notamment sur l'achat de munitions et c'était aussi l'occasion de rappeler la position de la Fra...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/03/2027

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