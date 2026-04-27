Violences sexuelles dans le périscolaire : le Sénat à la manoeuvre

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", la vague de chaleur qui touche la France depuis vendredi dernier. La réponse du gouvernement est-elle à la hauteur, y a-t-il eu suffisamment d’anticipation alors qu’une réunion interministérielle se tient depuis 16h15 à Matignon ? Également à la une cette semaine : l’électrifica... tion de la France. L’Elysée était à la manœuvre mardi pour accélérer cette parade à notre dépendance aux énergies fossiles, dans le même temps, un débat se tenait au Sénat mardi sur ce thème. Troisième titre cette semaine : les violences et agressions sexuelles dans le périscolaire. Le Sénat a adopté hier une proposition de loi pour mieux contrôler les antécédents des personnels encadrant les enfants. Et enfin, zoom sur les travaux de la commission d’enquête sur les zones grises de l’information, avec l’audition des représentantes des métiers de l'influence et des créateurs de contenus.

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