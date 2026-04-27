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En direct du Sénat

Violences sexuelles dans le périscolaire : le Sénat à la manoeuvre

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", la vague de chaleur qui touche la France depuis vendredi dernier. La réponse du gouvernement est-elle à la hauteur, y a-t-il eu suffisamment d’anticipation alors qu’une réunion interministérielle se tient depuis 16h15 à Matignon ? Également à la une cette semaine : l’électrifica...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/05/2027

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