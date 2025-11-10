Public Sénat
Le direct
En direct du Sénat

Vol au Louvre : le rapport accablant de l'enquête administrative

Au programme de cette nouvelle édition de "En Direct du Sénat",¿¿¿à la Une, cette semaine, le Sénat qui continue l’examen du projet de loi de Finances ¿: le vote solennel sur l’ensemble du texte est prévu lundi, le 15 décembre. Nous ferons un zoom sur le budget de l’écologie et celui des collectivités locales. Également à la une, Benoît ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique