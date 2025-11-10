Vol au Louvre : le rapport accablant de l'enquête administrative

Au programme de cette nouvelle édition de "En Direct du Sénat",¿¿¿à la Une, cette semaine, le Sénat qui continue l’examen du projet de loi de Finances ¿: le vote solennel sur l’ensemble du texte est prévu lundi, le 15 décembre. Nous ferons un zoom sur le budget de l’écologie et celui des collectivités locales. Également à la une, Benoît ... Coeuré, le président de l’Autorité de la concurrence reçu ce matin au Sénat pour parler de la compétitivité de l’Union européenne. Et enfin, le vol au Louvre, le 19 octobre dernier. Les sénateurs ont reçu les auteurs de l’enquête administrative diligentée par le Ministère de la Culture. Elle est accablante.

