Et la santé, ça va ?

Alcool : boire moins, vivre mieux : comment sortir de l'addiction ?

49 000 : c'est le nombre de décès par an en France, directement imputables à l'alcool. C'est la deuxième cause de mortalité évitable, après le tabac. Mais l'alcool, en France, jouit d'une image encore positive, souvent associée à convivialité et à la fête. Alors comment réduire notre consommation ? Comment aider les Français à boire moins, san...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2028

