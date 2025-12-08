Alcool : boire moins, vivre mieux : comment sortir de l'addiction ?
49 000 : c'est le nombre de décès par an en France, directement imputables à l'alcool. C'est la deuxième cause de mortalité évitable, après le tabac. Mais l'alcool, en France, jouit d'une image encore positive, souvent associée à convivialité et à la fête. Alors comment réduire notre consommation ? Comment aider les Français à boire moins, san... s moraliser, sans stigmatiser ? Et quelles sont les alternatives à la consommation d'alcool, sans lui substituer des boissons sucrées ? Axel de Tarlé pose la question à ses invités dans l'émission Et la santé, ça va ?
