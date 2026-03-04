Autisme, comment améliorer la prise en charge ?

En France,¿700 000 personnes¿sont concernées par les troubles du spectre de l'autisme, dont¿100 000 enfants. Près de 15 ans après avoir été déclarée grande cause nationale et malgré plusieurs plans stratégiques, les délais de diagnostic d'autisme restent longs, les prises en charge trop complexes et les places dans les structures spécialisées ... encore trop rares. Pourquoi le repérage précoce est-il encore si difficile ? L'offre de soins est-elle suffisante sur tout le territoire ? Comment mieux accompagner les familles dans la durée ? Et surtout quels traitements pour limiter les effets des troubles ? Cette semaine Axel de Tarlé reçoit médecin et politique pour faire le point sur ce sujet encore trop souvent source de souffrance pour les familles et les enfants concernés.

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