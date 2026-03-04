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Et la santé, ça va ?

Autisme, comment améliorer la prise en charge ?

En France,¿700 000 personnes¿sont concernées par les troubles du spectre de l'autisme, dont¿100 000 enfants. Près de 15 ans après avoir été déclarée grande cause nationale et malgré plusieurs plans stratégiques, les délais de diagnostic d'autisme restent longs, les prises en charge trop complexes et les places dans les structures spécialisées ...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/05/2028

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