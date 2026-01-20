Public Sénat
Et la santé, ça va ?

Cancer : comment vivre avec ?

Chaque année, 433 000 Français apprennent qu'ils ont un cancer. Aujourd'hui, 3,8 millions de personnes vivent avec la maladie. Qu'ils soient en traitement ou en rémission, avec l'allongement de l'espérance de vie, pour beaucoup il faut apprendre à vivre avec la maladie. Comment vit-on avec un cancer ? Quels soins de supports faut-il apporter aux malade...

Santé

Axel De Tarlé

26mn

Jusqu'au 31/05/2028

