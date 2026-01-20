Cancer : comment vivre avec ?

Chaque année, 433 000 Français apprennent qu'ils ont un cancer. Aujourd'hui, 3,8 millions de personnes vivent avec la maladie. Qu'ils soient en traitement ou en rémission, avec l'allongement de l'espérance de vie, pour beaucoup il faut apprendre à vivre avec la maladie. Comment vit-on avec un cancer ? Quels soins de supports faut-il apporter aux malade... s pour mieux supporter les effets secondaires des traitements ? Et notre système de santé est-il prêt à accompagner cette vie dans la durée ? Pour en débattre, Axel de Tarlé reçoit Fabrice André, directeur de la recherche à Gustave Roussy, et Sonia de La Provoté, sénatrice du Calvados, à l'origine d'une proposition de loi pour un registre national du cancer.

