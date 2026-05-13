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Et la santé, ça va ?

Canicule : tous concernés !

Les canicules deviennent de plus en plus fréquentes en France. Entre¿2017 et 2024, plus de 34 000 décès ont été attribués à la chaleur, selon Santé publique France. Dans le même temps, les épisodes de canicule se multiplient : ils duraient en moyenne¿3 jours par an dans les années 1990, contre¿près de 12 jours par an aujourd'hui, d'après Mé...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/05/2028

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