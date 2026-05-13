Canicule : tous concernés !

Les canicules deviennent de plus en plus fréquentes en France. Entre¿2017 et 2024, plus de 34 000 décès ont été attribués à la chaleur, selon Santé publique France. Dans le même temps, les épisodes de canicule se multiplient : ils duraient en moyenne¿3 jours par an dans les années 1990, contre¿près de 12 jours par an aujourd'hui, d'après Mé... téo-France. Qui sont les personnes les plus exposées ? Au-delà des personnes âgées vulnérables sommes nous tous concernés¿? Quels sont les messages de prévention prioritaires ? ¿Et surtout, la France est-elle vraiment prête à affronter un climat de plus en plus chaud ? Pour en débattre, Axel de Tarlé reçoit médecin et sénateur : Frédéric Adnet, chef de service du SAMU de Paris et Antoinette Guhl, sénatrice socialiste de Paris.

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