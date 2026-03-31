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Et la santé, ça va ?

Culte du corps parfait, performance : le sport bon pour la santé jusqu'où ?

Le sport est un bienfait pour notre santé. Pourtant, en France, nous bougeons de moins en moins. Selon Santé publique France, 95 % des adultes ne respectent pas les recommandations d'activité physique, et la sédentarité serait responsable de plus de 30 000 décès par an. À l'inverse, une autre tendance apparaît : la quête du corps parfait encouragé...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/05/2028

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