Culte du corps parfait, performance : le sport bon pour la santé jusqu'où ?

Le sport est un bienfait pour notre santé. Pourtant, en France, nous bougeons de moins en moins. Selon Santé publique France, 95 % des adultes ne respectent pas les recommandations d'activité physique, et la sédentarité serait responsable de plus de 30 000 décès par an. À l'inverse, une autre tendance apparaît : la quête du corps parfait encouragé... e par les réseaux sociaux. Près d'un Français sur deux consomme aujourd'hui des compléments alimentaires, dans un marché qui dépasse 2,6 milliards d'euros. Entre¿inactivité massive¿et¿obsession de la performance, et corps sculpté sur les canons des réseaux sociaux, le sport est-il toujours bon pour la santé ? Où se situe la frontière entre prévention... et excès ? Axel de Tarlé reçoit médecin et sénateur pour en parler. Les invités : Christine Lavarde, sénatrice (LR) des Hauts-de-Seine et Sébastien Le Garrec, chef du pôle médical de l'INSEP.

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