Dentiste, ophtalmologiste : que valent les soins low-cost ?

C'était censé être le remède à la pénurie d'offre de soins, depuis une quinzaine d'année les centres dentaires et ophtalmologiques se sont multipliés, et offrent aux moins fortunés des soins accessibles, rapidement disponibles. Mais que valent les soins dit « low-cost » ? Offrent-ils le même niveau de qualité et de sécurité que les autres ? Po... ur en débattre, Axel de Tarlé reçoit Bernard Jomier, sénateur de Paris et corapporteur d'une mission sur la financiarisation des soins, et Valérie Paris, économiste de la santé et co-autrice d'un rapport de l'OCDE sur la financiarisation des soins ambulatoires.

