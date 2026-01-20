Public Sénat
Et la santé, ça va ?

Dentiste, ophtalmologiste : que valent les soins low-cost ?

C'était censé être le remède à la pénurie d'offre de soins, depuis une quinzaine d'année les centres dentaires et ophtalmologiques se sont multipliés, et offrent aux moins fortunés des soins accessibles, rapidement disponibles. Mais que valent les soins dit « low-cost » ? Offrent-ils le même niveau de qualité et de sécurité que les autres ? Po...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2028

