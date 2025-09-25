Public Sénat
Le direct
Et la santé, ça va ?

Déserts médicaux : comment garantir l'accès aux soins ?

Et si notre santé dépendait de notre code postal ? Pour sa première édition, « Et la santé, ça va ? » revient sur la situation des neuf millions de français qui vivent dans un dans un désert médical. Une situation d'autant plus préoccupante qu'un tiers des Français ont tout simplement renoncé à se faire soigner, faute de relais. Dans ce premie...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes