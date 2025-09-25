Déserts médicaux : comment garantir l'accès aux soins ?

Et si notre santé dépendait de notre code postal ? Pour sa première édition, « Et la santé, ça va ? » revient sur la situation des neuf millions de français qui vivent dans un dans un désert médical. Une situation d'autant plus préoccupante qu'un tiers des Français ont tout simplement renoncé à se faire soigner, faute de relais. Dans ce premie... r numéro nous entendrons la parole de celles et ceux qui sont confrontés à cette situation complexe, avec les conséquences physiques et psychologies qui en découlent. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Et les solutions envisagées de maisons « France santé » sont-elles le bon remède ? Comment s'organise-t-on à l'étranger ? Axel de Tarlé, reçoit Corinne Imbert, sénatrice de Charente Maritime et rapporteuse de la proposition de loi du Sénat sur la lutte contre les déserts médicaux, et Martial Jardel, jeune médecin fondateur de l'association Médecins Solidaires qui assure des vacations dans des déserts médicaux.

Voir plus