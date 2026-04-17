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Et la santé, ça va ?

Ecrans : génération addiction

Les écrans occupent désormais une place centrale dans la vie des enfants et des adolescents. Entre 3 et 5 ans, les enfants passent en moyenne 1 h 22 par jour devant un écran, et 2 h 33 entre 9 et 11 ans, selon Santé publique France. Chez les adolescents, 57 % des moins de 20 ans disent ressentir chaque semaine au moins un effet négatif lié aux écrans,...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/05/2028

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