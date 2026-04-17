Ecrans : génération addiction

Les écrans occupent désormais une place centrale dans la vie des enfants et des adolescents. Entre 3 et 5 ans, les enfants passent en moyenne 1 h 22 par jour devant un écran, et 2 h 33 entre 9 et 11 ans, selon Santé publique France. Chez les adolescents, 57 % des moins de 20 ans disent ressentir chaque semaine au moins un effet négatif lié aux écrans,... comme un manque de sommeil, du stress ou des tensions avec leurs proches, selon l'Insee. Face à ces inquiétudes, la France envisage d'interdire¿les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les écrans sont-ils vraiment dangereux pour les jeunes ? Faut-il limiter leur accès aux réseaux sociaux ou apprendre à vivre avec eux autrement ? Ou placer la limite ? Pour en débattre, Axel de Tarlé reçoit médecin et sénateur. Invités : Agnès Evren, sénatrice (LR) de Paris et Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives à Université Paris Cité.

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