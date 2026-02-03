Public Sénat
Et la santé, ça va ?

Ménopause, brisons le tabou !

C'est une période de la vie des femmes redoutée, un changement hormonal et métabolique inévitable, mais encore trop souvent passé sous silence. Pourtant chaque femme sera au cours de sa vie, un jour, concernée. En France, près de 17 millions de femmes sont ménopausées, dont 25 % souffrent de symptômes sévères. Pourquoi cette étape de vie est-ell...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2028

