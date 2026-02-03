Ménopause, brisons le tabou !

C'est une période de la vie des femmes redoutée, un changement hormonal et métabolique inévitable, mais encore trop souvent passé sous silence. Pourtant chaque femme sera au cours de sa vie, un jour, concernée. En France, près de 17 millions de femmes sont ménopausées, dont 25 % souffrent de symptômes sévères. Pourquoi cette étape de vie est-ell... e encore si mal accompagnée ? Quels tabous empêchent de traiter cette période de la vie des femmes comme un véritable sujet de santé publique¿? Notre système de santé est-il à la hauteur ? Et le monde du travail doit-il s'adapter ? Axel de Tarlé reçoit médecins et politiques pour débattre de la ménopause : Anna Roy, sage-femme, spécialiste de la santé des femmes, autrice de « C'est ma ménopause : le guide complet, rassurant et sans tabou » aux éditions de l'iconoclaste et Dominique Vérien, sénatrice UDI (Bourgogne-Franche Comté), Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

