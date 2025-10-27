Public SÃ©nat
Et la santÃ©, Ã§a va ?

Peut-on encore compter sur l'Assurance Maladie ?

La France, possÃ¨de l'un des systÃ¨mes de santÃ© les plus gÃ©nÃ©reux au monde mais il est en grave dÃ©ficit et il faut trouver plus de 7 milliards d'euros d'Ã©conomies, alors que la population franÃ§aise vit de plus en plus longtemps, avec de plus en plus de maladies de longue durÃ©e. Peut-on encore compter sur l'assurance maladie ?Â¿ Comment rÃ©duire les dÃ...

PubliÃ© le

InvitÃ©s

AgnÃ¨s Buzyn, Nathalie Coutinet

ThÃ©matique

SantÃ©

PrÃ©sentateur

Axel De TarlÃ©

DurÃ©e

28mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 31/05/2028

