Santé mentale : comment améliorer la prise en charge ?

Anxiété, dépression, troubles bipolaires...Que faire pour les 13 millions de Français touchés par un trouble psy ? Dans son deuxième épisode, « Et la santé, ça va ? » s'intéresse à la santé mentale, grande cause nationale 2025. Nous entendrons la parole de celles et ceux qui vivent au quotidien avec un trouble psy. Errance médicale, poids du... tabou, urgence d'aider les jeunes... Que faire face à cette épidémie silencieuse ? Pourquoi manquons-nous de psychiatres ? Quelles sont les initiatives qui ont fait leurs preuves à l'étranger et dont nous pourrions nous inspirer ? Axel de Tarlé reçoit Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime et co-rédactrice du sénatorial "Santé mentale et psychiatrie : pas de "grande cause" sans grands moyens", et Angèle Malâtre-Lansac, déléguée générale de l'Alliance pour la Santé mentale qui fédère plus de 3000 acteurs opérants dans ce domaine. Invités : Cécile Brulin, sénatrice de la Seine-Maritime (Normandie) CRC et Angèle Malatre, présidente de l'alliance pour la santé mentale regroupement des associations santé mentale.

