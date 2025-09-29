Public Sénat
Et la santé, ça va ?

Santé mentale : comment améliorer la prise en charge ?

Anxiété, dépression, troubles bipolaires...Que faire pour les 13 millions de Français touchés par un trouble psy ? Dans son deuxième épisode, « Et la santé, ça va ? » s'intéresse à la santé mentale, grande cause nationale 2025. Nous entendrons la parole de celles et ceux qui vivent au quotidien avec un trouble psy. Errance médicale, poids du...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2028

