Et la santé, ça va ?

Santé : quelle recette contre la malbouffe ?

Un Français sur deux est en surpoids, 17% des Français sont obèses : les causes sont multiples mais, bien souvent, la malbouffe est au centre du problème. Faute de moyens de plus en plus de français optent pour un nourriture bon marché, ultra transformée, et remplie d'additifs. Surpoids, obésité, diabète, cancer, maladie cardiovasculaire, mal se no...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2028

