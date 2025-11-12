Santé : quelle recette contre la malbouffe ?

Un Français sur deux est en surpoids, 17% des Français sont obèses : les causes sont multiples mais, bien souvent, la malbouffe est au centre du problème. Faute de moyens de plus en plus de français optent pour un nourriture bon marché, ultra transformée, et remplie d'additifs. Surpoids, obésité, diabète, cancer, maladie cardiovasculaire, mal se no... urrir peut avoir des conséquences importantes sur notre santé. Comment inverser la tendance ?¿Comment redonner accès à une alimentation saine pour tous ?¿«¿La malbouffe¿» est-elle si bon marché qu'elle en a l'air¿? Et comment mieux s'alimenter¿? Axel de Tarlé pose la question à ses invités dans l'émission Et la santé, ça va¿?

