Vaccination : comment mieux protéger les Français ?

Pourquoi un Français sur deux est-il incertain d'être à jour de ses vaccins ? , « Et la santé, ça va ? s'intéresse à notre rapport à la vaccination. Nous entendrons la parole des soignants confrontés aux conséquences de mauvaises couvertures vaccinales. Pourquoi certains vaccins suscitent-ils davantage la méfiance ? Entre obligation et libert... é, où placer le curseur de la protection collective ? Comment notre rapport à la vaccination a-t-il évolué dans les années post covid ? Dans ce numéro, Axel de Tarlé recevra Véronique Guillotin, sénatrice de la Meurthe-et-Moselle et médecin ainsi que Jocelyn Raude, professeur en psychologie de la santé et spécialiste des maladies infectieuses.

Voir plus