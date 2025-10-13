Public Sénat
Et la santé, ça va ?

Vaccination : comment mieux protéger les Français ?

Pourquoi un Français sur deux est-il incertain d'être à jour de ses vaccins ? , « Et la santé, ça va ? s'intéresse à notre rapport à la vaccination. Nous entendrons la parole des soignants confrontés aux conséquences de mauvaises couvertures vaccinales. Pourquoi certains vaccins suscitent-ils davantage la méfiance ? Entre obligation et libert...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2028

